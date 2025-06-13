Олег Гончар

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) объявила о приобретении слота Rogue в League of Legends EMEA Championship (LEC).

Команда начнет выступления с летнего сплита 2025 года. Сделка включает долгосрочное партнерство с музыкальным сервисом Napster, принадлежащим материнской компании Rogue, в дисциплинах League of Legends и VALORANT. NAVI поблагодарила владельцев и руководство Rogue за ясный процесс передачи слота и состава.

Евгений Золотарев, CEO NAVI, заявил, что еще в 2018 году участие в LEC казалось для клуба мечтой, которая была недосягаемой. Однако желание иметь команду по League of Legends никогда не исчезало, ведь именно этого элемента не хватало NAVI. Теперь, когда клуб стал частью LEC, он настроен бороться и стать серьезным конкурентом.

Золотарев также отметил, что состав нуждается в изменениях — часть трансферов возможна уже сейчас, но основные ожидаются в межсезонье. Он подчеркнул, что у NAVI есть все для успеха: инфраструктура, команда, поддержка владельца и стремление побеждать.