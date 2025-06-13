НAВI проиграли россиянам на мейджоре и опустились до сетки 2-1
Поражение в третьем раунде не помешало украинцам сохранить шансы на выход в плей-офф
14 минут назад
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) провела третий матч третьей стадии турнира BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2.
В третьем раунде NAVI снова проиграли российской Team Spirit со счетом 0:2 (11-13 на Anubis, 3-13 на Train). Благодаря этой победе Team Spirit вышли в плей-офф, тогда как NAVI спустились до сетки 2-1.
Ранее украинская команда одержала победы над Nemiga (13:7) в первом матче и 3DMAX (16:14) во втором раунде.
Для выхода в плей-офф NAVI нужна всего одна победа.
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