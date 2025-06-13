Олег Гончар

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) провела третий матч третьей стадии турнира BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2.

В третьем раунде NAVI снова проиграли российской Team Spirit со счетом 0:2 (11-13 на Anubis, 3-13 на Train). Благодаря этой победе Team Spirit вышли в плей-офф, тогда как NAVI спустились до сетки 2-1.

Ранее украинская команда одержала победы над Nemiga (13:7) в первом матче и 3DMAX (16:14) во втором раунде.

Для выхода в плей-офф NAVI нужна всего одна победа.