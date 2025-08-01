Олег Гончар

В Кёльне стартовал плей-офф IEM Cologne-2025, одного из самых престижных турниров по Counter-Strike 2 с призовым фондом 1 млн долларов.

Украинская команда Natus Vincere (NAVI) в четвертьфинале одержала уверенную победу над The MongolZ со счётом 2:0. Интересно, что до игры монголы были фаворитами.

На первой карте (Inferno) NAVI выиграли на третьем овертайме — 22:18. На второй карте (Ancient) команда доминировала, завершив матч со счётом 13:6.

В полуфинале 2 августа NAVI сыграют против российской команды Team Spirit.

Напомним, что в плей-офф NAVI вышли после победы над Faze Clan.