НAVI з двох перемог стартували в третій стадії Austin Major 2025
Украинской команде теперь нужно выиграть всего один матч, чтобы попасть в плей-офф
6 минут назад
Алекси АлексиБ Виролайнен
В Остине (США) стартовала третья стадия турнира BLAST.tv Austin Major 2025.
Благодаря своему высокому рейтингу, с этой стадии начала выступать украинская команда NAVI, которую представили украинцы Игорь w0nderful Жданов и Валерий b1t Ваховский, финн Алекси Aleksib Виролайнен, литовец Юстинас jL Лекавичус и румын Михай iM Иван.
В первом матче NAVI обыграли российскую команду Nemiga на карте Train со счетом 13:7.
Во втором матче NAVI победили французскую команду 3DMAX со счетом 16:14 на карте Inferno.
Украинская команда попала в сетку 2-0 и теперь сыграет против российской Spirit, которая является самой неудобной для них командой.
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