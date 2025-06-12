Passion UA Зинченко будет выступать на турнирах, организованных россиянами

Олег Гончар

Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила о решении участвовать во всех турнирах официального цикла Valve.

Для попадания на мейджор с CS2 Starladder Major в Бухаресте Valve принял решение, что попадать будут команды с лучшим рейтингом.

Поэтому Passion UA, которые ранее пропускали турниры, связанные с россиянами, объявили, что для попадания на мейджор больше не могут этого делать.

В Passion UA пообещали, что в случае участия в турнирах с прямым финансированием от компаний, связанных с российскими букмекерами, все выигранные средства будут перечислены на поддержку Украины.

Напоминаем, 12 июня стартует третья стадия мейджора в Остине.