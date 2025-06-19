Денис Седашов

Знаменитый украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, который выступает за FaZe Clan на BLAST.tv Austin Major 2025, призвал болельщиков не верить неподтвержденной информации о своем официальном трансфере в команду.

Друзья, пока что я узнаю, что играю за FaZe, только из интернета. Не верьте слухам. Сейчас полностью сосредоточен на матче с MongolZ — думаю, на этот раз они подойдут к игре серьезнее. Александр s1mple Костылев

Ранее s1mple отмечал, что не исключает возможности остаться в составе FaZe после мейджора, однако окончательное решение будет зависеть от результатов команды и хода переговоров.

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