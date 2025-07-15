Олег Гончар

Индийская команда Aryan x TMG из PUBG, которая одержала победу в Battlegrounds Mobile India Pro Series (BMPS) 2025 и квалифицировалась на PUBG Mobile World Cup (PMWC) 2025 в Эр-Рияде, оказалась в центре скандала из-за ника одного из игроков — Hitler.

Название команды Aryan, которое переводится как Арийцы, и псевдоним игрока вызвали возмущение в киберспортивном сообществе из-за ассоциаций с нацистской идеологией.

В Индии термин Aryan имеет историческое значение («благородный» на санскрите) и возник задолго до нацизма, а имя Hitler иногда используется в регионе без исторического контекста.

Организаторы турнира с призовым фондом 3 млн долларов сначала допустили игрока к участию. Однако после блокировки Instagram-аккаунта команды и волны критики в соцсетях, оргкомитет Esports World Cup после угроз дисквалификации заставил игрока изменить ник на Henry.

PMWC 2025, который пройдет с 25 июля по 3 августа в Qiddiya Esports Arena, станет первым крупным международным турниром для индийской команды после трехлетнего перерыва.