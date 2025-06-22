Олег Гончар

Украинская команда по CS2 TNL стала чемпионом Exort The Proving Grounds Season 1 и передаст все $38,500 призовых на ВСУ.

Украинская команда обыграла в финале команду Fnatic, где играют украинцы fear и jambo.

«Против нас были сильные соперники — Fnatic, но мы выдержали давление и показали настоящий характер. Забираем $38,500, и все средства передадим на поддержку ВСУ, как только их получим — мужественным защитникам, благодаря которым мы имеем возможность играть, жить и побеждать».

Ранее TNL пообещали передавать на ВСУ все призовые с турниров, которые среди спонсоров имеют российских букмекеров.

Напомним, ранее NAVI вылетели с мейджора в Остине (США).