TNL выиграли турнир по CS2 и передадут призовые на ВСУ
Украинская команда обыграла Fnatic в финале Exort The Proving Grounds и выполнит обещание о поддержке армии
около 1 часа назад
Украинская команда по CS2 TNL стала чемпионом Exort The Proving Grounds Season 1 и передаст все $38,500 призовых на ВСУ.
Украинская команда обыграла в финале команду Fnatic, где играют украинцы fear и jambo.
«Против нас были сильные соперники — Fnatic, но мы выдержали давление и показали настоящий характер. Забираем $38,500, и все средства передадим на поддержку ВСУ, как только их получим — мужественным защитникам, благодаря которым мы имеем возможность играть, жить и побеждать».
Ранее TNL пообещали передавать на ВСУ все призовые с турниров, которые среди спонсоров имеют российских букмекеров.
Напомним, ранее NAVI вылетели с мейджора в Остине (США).
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