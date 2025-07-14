Олег Гончар

Украинский 18-летний талантливый игрок в Counter-Strike 2 Эдуард zeRRoFIX Петровский стал игроком шведской команды FNATIC.

zeRRoFIX сыграет в квалификации к ESL Pro League Season 22 Europe Closed Qualifier.

Украинец успешно играл за украинскую команду Passion UA на мейджоре в Шанхае. Однако, после большого турнира старый состав распался и zeRRoFIX сел на скамейку запасных.

На данный момент неизвестно, на каких условиях игрок перешел в FNATIC, где играют его бывшие партнеры по Passion UA Дмитрий Jambo Семера и Родион fear Смык.