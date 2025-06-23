Олег Гончар

17-летняя звезда футбольной Барселоны Ламин Ямаль, которого считают одним из главных претендентов на будущий Золотой мяч, посетил офис бразильской киберспортивной организации FURIA во время отдыха в Рио-де-Жанейро.

Об этом FURIA сообщила на своей странице в соцсетях.

В Бразилии Ямаль встречался с Неймаром, который сотрудничает с FURIA. От киберспортсменов Ламин получил персонализированную футболку организации с номером 19.

Ламин Ямаль

Заметим, что ранее FURIA прошла в плей-офф последнего мейджора в Остине, США.

Напомним, ранее победителем мейджора в Остине стала команда Team Vitality.