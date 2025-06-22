Олег Гончар

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы по кикбоксингу, который пройдет с 22 по 29 июня 2025 года в Кишиневе, Молдова.

Министерство образования и исследований Молдовы официально запретило выступление россиян, несмотря на решение Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) от марта 2025 года отменить санкции и позволить россиянам соревноваться под национальным флагом и гимном.

Молдавские власти мотивировали свое решение «угрозой общественным интересам» и угрозой суверенитету из-за участия российских и белорусских атлетов.

В России назвали это политическим шагом. В WKF уже сообщили россиянам о недопуске в устной форме, официального заявления еще нет.