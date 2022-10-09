Оверим в напряженном поединке выиграл у Хари

Алистар завершил трилогию в свою пользу

Фото: Glory

В Арнеме (Нидерланды) в главном событии шоу Glory: Collision 4 местная звезда Алистар Оверим (11-4, 7 КО) победно завершил трилогию с марокканцем Бадром Хари (106-17-2, 92 КО).



Отметим, что нидерландец побеждал марокканца досрочно в 2008-м году, а затем в 2009-м уже Бадр нокаутировал Алистара.

Оверим активно начал поединок, пока Хари ответным боковым его не потряс. Алистар затем начал работать осторожнее, но продолжил прессинговать оппонента.

Легендарный нидерландец в основном работал ударом на сближении, а затем клинчевал. Бадр в ответ действовал в более классической манере, на дистанции пробивая по этажам.

В третьем раунде Оверим двумя ударами в голову потрясти Хари, и марокканец спасался в клинче. Однако, Алистару все же удалось оформить два нокдауна. При этом, из-за усталости Алистар не смог нокаутировать оппонента.

Судьи по итогам боя отдали победу Овериму: 29:26, 28:27, 28:27, 28:27, 28:27.