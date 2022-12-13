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российские спортсмены сформировали отряд для войны в Украине

Вот вам и спорт вне политики и невиновные рашистские атлеты
Кикбоксинг
13 декабря 06:27
российские спортсмены сформировали отряд для войны в Украине

На россии сформировали добровольческий отряд спортсменов для войны в Украине.

По информации Федерации кикбоксинга россии WAKO в отряд террористов вошли спортсмены российского союза боевых искусств.


Напомним, ранее российская спортсменка из-за войны пожелала смерти украинской легкоатлетке Катерине Климюк.

Карен Агабекян
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Теги

WAKO война

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