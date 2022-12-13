Хавбек «Динамо» заявил, что команда поборолась бы за еврокубок, если бы не война
российские спортсмены сформировали отряд для войны в Украине
Вот вам и спорт вне политики и невиновные рашистские атлеты
13 декабря 06:27
На россии сформировали добровольческий отряд спортсменов для войны в Украине.
По информации Федерации кикбоксинга россии WAKO в отряд террористов вошли спортсмены российского союза боевых искусств.
Напомним, ранее российская спортсменка из-за войны пожелала смерти украинской легкоатлетке Катерине Климюк.
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