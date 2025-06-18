Олег Шумейко

Международная федерация санного спорта отстранила российских атлетов от выступлений на Олимпиаде-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Соответствующее решение было принято на заседании конгресса FIL, которое состоялось 18 июня в Тампере. На голосовании большинством голосов (24 против 7) было проголосовано за резолюции от 2022 и 2024 года о исключении российских саночников и официальных лиц из соревнований под эгидой организации.

Напомним, что ранее IIHF не допустила российские сборные до Олимпийских игр-2026.