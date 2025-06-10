Абдель-Азиз оценил бой Махачева с Маддаленой как серьезный вызов

Олег Гончар

Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз в интервью Submission Radio выразил мнение, что предстоящий бой его подопечного за титул в полусреднем весе (до 77 кг) против австралийца Джека Делла Маддалены станет сложным испытанием.

По словам менеджера, Ислам был бы явным фаворитом против Топурии с коэффициентом 4 к 1, но в противостоянии с Делла Маддаленой шансы выглядят почти равными. Абдель-Азиз также упомянул, что Хабиб Нурмагомедов считает этот бой тяжелым и предостерег от недооценки соперника, назвав австралийца очень талантливым.

Делла Маддалена, которому 28 лет, дебютировал в профессиональном ММА в 2016 году и с 2022 года выступает в UFC, где одержал восемь побед без поражений. В последнем бою победил Белала Мухаммада и стал чемпионом организации.