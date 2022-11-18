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Адесанья готов провести еще один бой с Перейрой даже без титула на кону

Экс-чемпион UFC хочет взять реванш у нового лидера среднего дивизиона
MMA
18 ноября 11:00
Адесанья готов провести еще один бой с Перейрой даже без титула на кону
Исраэль Адесанья / Фото - cnews.fr
Новозеландский средневес ММА Исраэль Адесанья (23-2) заявил, что следующим его соперником станет действующий чемпион UFC в этом дивизионе бразилец Алекс Перейра (7-1), даже если он к тому времени лишится пояса.

Цитирует Адесанью bjpenn.com.

«Я собираюсь драться с Перейрой. Если он примет решение встретиться с кем-то еще и потеряет пояс, то я все равно буду драться с ним. Я надеюсь, что на момент реванша он все еще будет чемпионом, но я буду с ним драться в любом случае».


«Я сумасшедший. Я могу победить его. Я знаю, что могу сделать это. Вы все видели, что я могу победить его. Ему просто… я не буду сейчас говорить о везении. Он хорошо вложил свои деньги и поэтому у него был отличный план на бой. Перейра отличный боец, но я могу победить его. Не знаю, возможно, сейчас говорит мое эго, но я верю, что в следующий раз сделаю свою работу».


Напомним, что поединок между Перейрой и Адесаньей состоялся 12 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в главном событии турнира UFC 281. Победу техническим нокаутом в 5-м раунде одержал бразилец.

Владимир Кириченко
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Теги

Исраэль Адесанья Алекс Перейра

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