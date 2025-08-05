Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья (24-5) поделился планами на следующий бой в октагоне. Слова бойца привел портал MMA Junkie.

36-летний новозеландец, который не побеждал с 2023 года и впервые в карьере имеет серию из трех поражений, выразил интерес к реваншам с Пауло Костой (15-4) и Шоном Стриклендом (29-7).

«Я готов сражаться! Что касается реванша с Костой — ничего особенного сказать. Просто круто, звучит интересно. Я бы дал ему шанс исправиться, как другие дали шанс мне. И со Стриклендом встретился бы, если он захочет драться». Исраэль Адесанья

Адесанья нокаутировал Косту во втором раунде на UFC 253 в 2020 году, защитив титул. Однако в 2023 году он уступил Стрикленду единогласным решением на UFC 293, потеряв пояс.

Напомним, Адесанья неожиданно отказался от цели снова стать чемпионом.