Адесанью арестовали в аэропорту Нью-Йорка

Исраэль сделал глупейший поступок из возможных

Исраэль Адесанья / Фото: UFC

16 ноября, около 21:00 по Киеву экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-2) арестовали в Международном аэропорту в Нью-Йорке после попытки пронести с собой кастет, сообщаетм MMA Fighting.



По законам штата Нью-Йорк ношение кастета запрещено и нарушителю грозит срок до одного года в тюрьме и штраф.

Задержание Адесаньи прокомментировал его менеджер Тим Симпсон.

По словам Симпсона, Адесанью отпустили после того, как он признал свою ошибку.

«Исраэль получил подарок от фаната, который он положил в багаж. Когда кастет обнаружили в аэропорту, Исраэль быстро от него избавился и сотрудничал с властями. Адесанья подчинился требованиям, дело было закрыто, и он отправился домой».

Напомним, 12 ноября Адесанья проиграл титул бразильцу Алексу Перейре.