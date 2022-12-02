Экс-боец UFC Кеннеди раскритиковал Усмана, Сехудо и Гэтжи за визит к кадырову
Алджамейн Стерлинг следующую защиту титула UFC проведет против Сехудо
Мегафайт, вероятно, состоится в марте следующего года
02 декабря 14:55
Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо / Фото - UFCЧемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Алджамейн Стерлинг (22-3) на своем подкасте в YouTube назвал имя своего следующего оппонента.
«Я объявляю, что в следующем бою я буду драться с Генри. Мы ориентируемся на март. Я скажу Али, брат, это сделано, но это еще не закончено, пока на бумаге нет чернил. Но это бой, который произойдет следующим».
«Этот бой состоится. Очевидно, вы, ребята, видели лицо меня и Генри Сехудо. У меня нет проблем с Генри. Ни дня в жизни я ни от кого не уклонялся. UFC дает мне самую жесткую конкуренцию, и я всегда делаю все возможное и всегда побеждаю, за исключением того случая, когда меня отправили на Нептун в бою против Марлона Мораеса. По большей части я обычно выигрываю».
Напомним, ранее сообщалось, что в UFC планируют организовать поединок между Стерлингом и экс-чемпионом в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2).
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