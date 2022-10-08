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Алджамейн Стерлинг уверен, что проведет с рашистом Яном трилогию
Чемпион UFC продолжает находиться на вершине легчайшего дивизиона
08 октября 19:46
Алджамейн Стерлинг и Петр Ян / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (21-3) уверен, что рашист Петр Ян (16-3) вновь будет драться за титул в его дивизионе.
Цитирует Стерлинга Sports Illustrated.
«Сейчас Ян для меня не имеет значения, но я уверен, что между нами еще будет некоторая напряженность, когда увидимся на UFC 280. Уверен, он хочет снова встретиться со мной, и я знаю, что это случится. Я знаю, насколько Ян хорош, он вернется на чемпионский уровень и я увижу его снова в октагоне».
Напомним, что Стерлинг и Ян дважды встречались в октагоне. Оба раза победа оставалась за американцем, в последний – это было на турнире UFC 273.
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