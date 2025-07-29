Аспиналл заявил, что низкий бойцовский IQ мешает Чендлеру побеждать
Том раскритиковал бойца легкого веса
около 1 часа назад
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) прокомментировал поражение американца Майкла Чендлера (23-10) в поединке против Пэдди Пимблетта (23-3).
Бой состоялся на UFC 317 в Сингапуре, где Пимблетт одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
Аспиналл заявил, что причиной неудачи Чендлера стал низкий бойцовский IQ. Он удивлён, что опытный атлет с таким количеством боев тратит энергию на максимальные усилия без стратегии, сравнив это со спринтом в течение пяти минут.
По словам чемпиона, Чендлер наносит удары с полной силой и действует хаотично, что выглядит странно для бойца с его опытом.
Отметим, что это поражение стало для Чендлера третьим в последних четырёх боях, тогда как Пимблетт продолжает свою победную серию, укрепляя позиции в лёгком весе.