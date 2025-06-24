Олег Гончар

Бразильский тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда (22-3), занимающий шестое место в рейтинге дивизиона, выразил намерение сразиться с действующим чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (15-3). Об этом он рассказал в интервью MMA Fighting.

Алмейда подчеркнул, что он является единственным бойцом в дивизионе, который активно добивается боя с Аспиналлом. По его словам, Александр Волков не проявлял интереса к бою с чемпионом, Сиринь Ган сосредоточен на съемках в кино, а Сергей Павлович уже встречался с британцем и имеет другой запланированный бой.

Алмейда активно следит за тренировками Аспиналла в Instagram, анализирует его стиль и использует социальные сети, чтобы раскрутить потенциальный поединок. Он также отметил, что британец упоминал его в подкастах, что может свидетельствовать о взаимном интересе к бою.

33-летний бразилец, известный своим мастерством в бразильском джиу-джитсу и досрочными победами, в частности над Дерриком Льюисом в 2023 году, надеется, что его настойчивость приведет к подписанию контракта на титульный бой в ближайшее время.

Напомним, ранее Джон Джонс отказался от титула, а Аспиналл стал полноправным чемпионом.