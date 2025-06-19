Бывший чемпион Bellator и ONE 40-летний Бен Аскрен находится в критическом состоянии в больнице Висконсина из-за тяжелой пневмонии, вызванной стафилококковой инфекцией, сообщило ESPN.

Жена Аскрена Эми сообщила, что Бен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Несмотря на тяжелое состояние, он открывает глаза и сжимает руки, хотя полностью отойти от седации пока не может.

Эми отметила, что врачи начали оценку для возможной трансплантации легких, так как состояние его легких ухудшилось из-за дыры, вызванной инфекцией.

«Я молюсь за чудо, чтобы его легкие восстановились, но если потребуется трансплантация, надеюсь, он быстро попадет в список».

Аскрен, завершивший карьеру в ММА в 2019 году после выступлений в UFC, был участником Олимпиады-2008 и имеет рекорд 19-2.