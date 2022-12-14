Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»

Майкл считает, что этот поединок будет интересным
MMA
14 декабря 15:42
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
Майкл Биспинг / фото - Getty Images
Комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг на своем YouTube-канале отреагировал на слухи по поводу возможного боя между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером (23-8).

У Конора есть все деньги мира, но он хочет титульный бой, так что нужно уважать его позицию. И возвращаясь к Майклу Чендлеру. Если он сделает все как надо, что ж, будет вовсе не безумием думать о следующем титульном поединке. Чендлер по-прежнему один из лучших. Если он победит Конора, если одолеет его нокаутом, то его будет ждать титульный бой. Это тот бой, который есть смысл организовывать.


Президент UFC назвал имя следующего соперника Макгрегора.
Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Майкл Биспинг Майкл Чендлер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
MMA
13 декабря 18:19
Президент UFС: «Ни разу, бл*ть я не сказал, что идет организация поединка Конора против Чендлера»
Президент UFС: «Ни разу, бл*ть я не сказал, что идет организация поединка Конора против Чендлера»
MMA
12 декабря 16:22
Макгрегор обратился к самому молодому бойцу UFC
Макгрегор обратился к самому молодому бойцу UFC
MMA
12 декабря 13:41
Чендлер – о допинге Макгрегора: «Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте»
Чендлер – о допинге Макгрегора: «Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте»
MMA
11 декабря 11:17
Президент UFC назвал имя следующего соперника Макгрегора
Президент UFC назвал имя следующего соперника Макгрегора
MMA
09 декабря 18:22
Поединок Чендлер – Фергюсон завоевал приз «Нокаут года» по версии World MMA Awards
Поединок Чендлер – Фергюсон завоевал приз «Нокаут года» по версии World MMA Awards
MMA
09 декабря 17:51

Новости: MMA

Гордон вызвал Пимблетта на реванш
Гордон вызвал Пимблетта на реванш
10:58
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
14 декабря 15:42
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
13 декабря 20:58
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
13 декабря 18:19
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
13 декабря 18:00
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
13 декабря 12:28
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
13 декабря 09:00
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
13 декабря 07:59
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
12 декабря 16:47
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости