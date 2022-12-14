Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
Майкл считает, что этот поединок будет интересным
14 декабря 15:42
Майкл Биспинг / фото - Getty ImagesКомментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг на своем YouTube-канале отреагировал на слухи по поводу возможного боя между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером (23-8).
У Конора есть все деньги мира, но он хочет титульный бой, так что нужно уважать его позицию. И возвращаясь к Майклу Чендлеру. Если он сделает все как надо, что ж, будет вовсе не безумием думать о следующем титульном поединке. Чендлер по-прежнему один из лучших. Если он победит Конора, если одолеет его нокаутом, то его будет ждать титульный бой. Это тот бой, который есть смысл организовывать.
Президент UFC назвал имя следующего соперника Макгрегора.
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