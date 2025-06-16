Бой Махачев — Делла Маддалена: Сехудо назвал дату боя
Ислам поднимется до полусреднего веса для боя за титул UFC
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC Генри Сехудо в эфире подкаста Pound4Pound назвал дату потенциального поединка между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и действующим чемпионом в полусреднем дивизионе Джеком Делла Маддаленой.
«Бой между Махачевым и Делла Маддаленой назначен на 20 октября. Место проведения еще не определено».
Махачев ранее отказался защищать титул в легком весе и планирует подняться до полусреднего веса, чтобы побороться за пояс, который Делла Маддалена завоевал на UFC 315, победив Белала Мухаммада.