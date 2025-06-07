Бой между Трампом и Маском? Пол обратился в WWE с оригинальной идеей
Логан хочет, чтобы World Wrestling Entertainment организовала мегафайт
19 минут назад
Представитель рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол призвал организовать бой между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.
Пол опубликовал в соцсетях постер будущего поединка с подписью «сделайте это», отметив официальный аккаунт WWE.
Ранее между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском разгорелся публичный конфликт.
Трамп заявил, что разочаровался в Маске, который недавно покинул администрацию президента, и назвал его «сумасшедшим». В ответ Маск заявил, что без его помощи Трамп не смог бы выиграть президентские выборы.