Олег Гончар

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, заявил, что выступит запасным бойцом на титульном поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

Бой за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе состоится на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 28 на 29 июня. Об этом Царукян сообщил в комментариях к одному из постов в социальных сетях.

Царукян, который ранее победил Оливейру на UFC 300 в апреле 2024 года раздельным решением судей, имел шанс сразиться за титул против Ислама Махачева на UFC 311, но снялся из-за травмы спины. Это решение, по словам президента UFC Даны Уайта, отодвинуло его от титульного боя, и теперь Арману придется снова доказывать свое право на чемпионский поединок.

Топурия (16-0), экс-чемпион в полулегком весе, поднялся в легкий вес, чтобы побороться за вакантный титул после того, как Махачев перешел в полусредний вес. Оливейра (35-10), в свою очередь, после победы над Майклом Чендлером в ноябре 2024 года получил шанс вернуть пояс, который потерял в 2022 году.