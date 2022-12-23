Официально. Махачев проведет поединок с Волкановски
Чемпион UFC Волкановски намерен огорчить россиянина махачева в 2023 году
Поединок между титулованными бойцами пройдет на февральском ивенте в Австралии
23 декабря 19:35
Александр Волкановски / Фото - UFCЧемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) на своем YouTube-канале обсудил предстоящий поединок против лидера легкого дивизиона рашиста против ислама махачева (23-1).
«Ислам силен. Ислам будет готов. Но я гарантирую вам, помяните мои слова, я буду готов. Я буду более? чем готов. Я буду в хорошей форме, я буду сильнее, чем когда-либо. Уже в предвкушении. У меня уже больше мышц, чем было в моих последних боях. Я уже сильнее, значительно сильнее».
«Я говорю вам, что 2023 год станет самым важным годом за всю мою карьеру, мое наследие – это определяющий год. 2023 год начинается с победы над Исламом. Большая возможность не только быть великим, но и быть одним из величайших. Вот за этим я и приду».
Напомним, бой между звездами лиги возглавит турнир UFC 284, 12 февраля, в Перте (Австралия).
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