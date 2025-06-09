Чемпионка мира из Украины была дисквалифицирована на 2 года из-за положительного допинг-теста.
В ее организме обнаружили фуросемид
около 2 часов назад
Международное агентство тестирования (ITA) на своем официальном сайте сообщило о дисквалификации на 2 года украинской бойца ММА Анастасии Голоенко за нарушение антидопинговых правил.
Она сдала положительный тест на допинг 16 февраля 2023 года во время чемпионата мира IMMAF 2022 в Белграде (Сербия).
В ее организме обнаружили фуросемид, который находится в списке запрещенных веществ WADA. Фуросемид может применяться спортсменами для выведения воды из организма для быстрого похудения.
Дисквалификация действует с 9 мая 2025 года до 8 мая 2027 года, а результаты спортсменки были аннулированы с 16 февраля 2023 года.
Отметим, что Голоенко в 2022 году стала чемпионкой мира по ММА среди молодежи.
Напомним, американка Кайла Харрисон стала новой чемпионкой UFC.
Поделиться