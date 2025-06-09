Чемпионка мира из Украины была дисквалифицирована на 2 года из-за положительного допинг-теста.

В ее организме обнаружили фуросемид

около 2 часов назад

Анастасія Голінко / Фото - Facebook
Анастасия Голинко / Фото - Facebook
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Международное агентство тестирования (ITA) на своем официальном сайте сообщило о дисквалификации на 2 года украинской бойца ММА Анастасии Голоенко за нарушение антидопинговых правил.

Она сдала положительный тест на допинг 16 февраля 2023 года во время чемпионата мира IMMAF 2022 в Белграде (Сербия).

В ее организме обнаружили фуросемид, который находится в списке запрещенных веществ WADA. Фуросемид может применяться спортсменами для выведения воды из организма для быстрого похудения.

Дисквалификация действует с 9 мая 2025 года до 8 мая 2027 года, а результаты спортсменки были аннулированы с 16 февраля 2023 года.

Отметим, что Голоенко в 2022 году стала чемпионкой мира по ММА среди молодежи.

Напомним, американка Кайла Харрисон стала новой чемпионкой UFC.

Поделиться

ММАНовости Спортасборная Украины (MMA)

Материалы по теме

Том Аспіналл

Аспиналл: «В ММА зарабатывают только те, кто в топ-15 UFC»

19 дней назад

Переможе тільки один! Прогноз на фінал Кубка України

Известные украинские бойцы MMA: успехи на международной арене

25 дней назад

Джо Роган

Роган призвал разрешить удары по затылку в ММА

2 месяца назад

Сехудо назвал главную угрозу развития MMA

Сехудо назвал главную угрозу развития MMA

3 месяца назад