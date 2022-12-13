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Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»

Боец верит, что он встретится с ирландцем
MMA
13 декабря 18:19
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Майкл Чендлер / Фото - mmafighting
Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер (23-8) в интервью Walk on Wisdom высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором

Получил ли я ответ от Макгрегора? Пока никакого ответа. UFC проявил интерес к этому поединку, и, мне кажется, Конор тоже заинтересован в этом. Не сомневаюсь, что так или иначе мы разделим с ним октагон. Вероятно, это не будет мой следующий бой, но в будущем это произойдет.


Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним.
Денис Седашов
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Теги

Майкл Чендлер Конор Макгрегор

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