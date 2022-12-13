Президент UFС: «Ни разу, бл*ть я не сказал, что идет организация поединка Конора против Чендлера»
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Боец верит, что он встретится с ирландцем
13 декабря 18:19
Майкл Чендлер / Фото - mmafightingБоец легкого веса UFC Майкл Чендлер (23-8) в интервью Walk on Wisdom высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором.
Получил ли я ответ от Макгрегора? Пока никакого ответа. UFC проявил интерес к этому поединку, и, мне кажется, Конор тоже заинтересован в этом. Не сомневаюсь, что так или иначе мы разделим с ним октагон. Вероятно, это не будет мой следующий бой, но в будущем это произойдет.
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним.
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