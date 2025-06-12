Дейна Уайт: «Двалишвили – один из лучших в истории легчайшего веса»

Президент UFC восхитился финишем в бою с О’Мэлли и победной серией грузина

около 1 часа назад

Мераб Двалішвілі
Олег Гончар

Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт назвал чемпиона легчайшего веса Мераба Двалишвили (20-4) одним из лучших бойцов дивизиона в истории. Слова промоутера привел портал BJPENN.COM.

Вайт похвалил грузина за победу над Шоном О'Мэлли.

«О'Мэлли был готов на 100%, но Мераб его добил. Он точно среди лучших».

Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде на UFC 316. В настоящее время у грузина серия из 13 побед подряд в UFC.

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