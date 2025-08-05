Олег Гончар

Грузинский средневес UFC Роман Долидзе (15-3) рассказал о планах получить титульный бой в ближайшей перспективе.

37-летний одессит сейчас имеет серию из трех побед, а в своем последнем поединке победил Марвина Веттори (19-9-1).

«Неважно, сколько боев еще нужно провести, я заставлю UFC дать мне титульный поединок. Я просто пройду через это. Энтони Эрнандес имеет серию из семи побед, но мы ее прервем. После этого боя я буду в шаге от титула, и я этого заслуживаю».

Следующий бой против Эрнандеса может стать решающим для Долидзе в плане получения титульного боя в UFC.

Напомним, боец UFC Долидзе попал под российскую атаку в Одессе