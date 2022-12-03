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Дос Аньос готов провести поединок с Макгрегором в полусреднем дивизионе

Опытный бразилец хочет поддержки от UFC
MMA
13:54
Дос Аньос готов провести поединок с Макгрегором в полусреднем дивизионе
Рафаэль дос Аньос / Фото - UFC
Экс-чемпион UFC в легком дивизионе бразилец Рафаэль дос Аньос (31-14) заявил о том, что планирует провести поединок против звездного бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в рамках полусреднего дивизиона.

Цитирует Дос Аньоса Middle Easy.

«Мне кажется, что я уже достиг того момента карьеры, когда я могу выступать сразу в двух весовых категориях. Я могу драться как в легком, так и в полусреднем весе. На данный момент у меня есть вызов и бой, на котором я сконцентрировал свое внимание, и все дальнейшие планы я буду строить уже после этого поединка».


«Если заглядывать вперед, то я намерен добиваться поединка с Конором Макгрегором в рамках полусреднего дивизиона. Мне кажется, что он уже не вернется в легкий вес и я готов встретиться с ним в полусреднем. Я считаю, что я заслуживаю такого боя и руководство UFC наверняка меня поддержит в этом».


Напомним, что дос Аньос свой следующий бой проведет уже сегодня ночью в Орландо на турнире UFC on ESPN 42, где он разделит октагон с американцем Брайаном Барбереной.
Владимир Кириченко
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Теги

Конор Макгрегор Рафаэль Дос Аньос

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