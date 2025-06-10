Олег Гончар

После турнира UFC 316, который состоялся 7 июня в Ньюарке, UFC опубликовало обновленный рейтинг pound-for-pound (P4P).

Чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили (20-4) поднялся на вторую ступень благодаря уверенной победе над Шоном О’Мэлли (18-3) в реванше. Эта победа стала 13-й подряд для грузина.

Лидером рейтинга остался чемпион легкого веса Ислам Махачев.

Третье место занимает тяжеловес Джон Джонс, за ним следуют Илия Топурия (чемпион полулегкого веса) и Дрикус Ду Плесси (чемпион среднего веса).

Новичок топ-10 – Магомед Анкалаев, который после победы над Алексом Перейрой на UFC 313 поднялся на шестую ступень. Алекс Волкановски, Джек Делла Маддалена, Алекс Перейра и Алешандре Пантожа замыкают десятку.

Топ-10 P4P UFC:

Ислам Махачев Мераб Двалишвили Джон Джонс Илия Топурия Дрикус Ду Плесси Магомед Анкалаев Алекс Волкановски Джек Делла Маддалена Алекс Перейра Алешандре Пантожа

Кайла Харрисон (19-1), которая на UFC 316 завоевала титул в легчайшем весе, победив Джулианну Пенью, не попала в женский P4P-рейтинг из-за ограниченного количества боев в UFC, но её дебют в топ-15 прогнозируется после следующей защиты.