Олег Гончар

Чемпион UFC в наилегчайшем весе грузин Мераб Двалишвили (20–4) провел реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном О’Мэлли (18–3). Бой состоялся на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

В первом поединке, который прошел в сентябре 2024 года, Двалишвили победил О’Мэлли по очкам.

В реванше Мераб был активнее в стойке. Если в первом раунде после обмена ударами он пытался проводить тейкдауны, то во втором раунде он превосходил соперника как по количеству, так и по качеству ударов.

В третьем раунде Двалишвили перестал играть с Шоном, сразу перевел его в партер и не позволил вернуться в стойку. В конце пятиминутки Мераб провел удушающий прием «север-юг», после чего О’Мэлли сдался.

Результат боя: победа Двалишвили сабмишеном в третьем раунде.

Отметим, что это уже вторая защита чемпионского титула для Двалишвили.