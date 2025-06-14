Один из ведущих бойцов легкого веса UFC Джастин Гэтжи выразил недовольство решением промоушена не включить его в бой за вакантный титул после того, как действующий чемпион Ислам Махачев перешел в полусредний вес. Слова приводит MMA Fighting.

Они должны мне титульный бой. У меня три победы в последних четырех поединках. Они сами приехали ко мне домой и умоляли выйти на бой с Максом Холлоуэем на UFC 300. Это был знаковый поединок, но его нельзя принимать во внимание при оценке титульных шансов.

Я не говорю, что это поражение нечестно, но все понимают, в каких обстоятельствах оно произошло. До этого я победил Рафаэля Физиева и Дастина Порье. А Порье, между прочим, недавно одолел Сен-Дени и вышел на титульный бой с Махачевым.