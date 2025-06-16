Олег Гончар

Известный комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте выразил восхищение бразильским бойцом смешанных единоборств (ММА) Алексом Перейрой, первым номером рейтинга UFC в полутяжелом весе. Роган вспомнил, как оценивал потенциал Перейры еще до его дебюта в промоушене.

«Когда он пришел в UFC, многие о нем не знали. Я, как фанат кикбоксинга, считал, что это тот самый парень! Тогда я подумал, что он разбросает всех соперников. Помню, как Даниэль Кормье спросил: «Правда?» А я ответил: «Друг, абсолютно уверен». В его дебюте я указал на него и сказал: «Это чертов бугимен из бугименов». Показал Кормье видео боев Перейры по кикбоксингу, и тот воскликнул: «Боже мой!» Я сказал: «Все, к кому он прикасается, ощущают прикосновение смерти». Джо Роган

Перейра, двукратный чемпион Glory по кикбоксингу, завоевал титул UFC в среднем весе, нокаутировав Исраэля Адесанью в 2022 году, а затем стал чемпионом в полутяжелом весе, победив Иржи Прохазку. В последнем поединке бразилец проиграл Магомеду Анкалаеву.