Джон Джонс готов добровольно отказаться от титула UFC

Также американец назвал чемпионство без поединков финансово выгодным

около 3 часов назад

Джон Джонс
Денис Седашов

Денис Седашов

37-летний чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что готов оставить пояс добровольно. Об этом боец написал в социальной сети.

Американец объяснил, что уже давно обсуждал свои дальнейшие планы с руководством промоушена.

После боя в Нью-Йорке я почти не тренировался. UFC было выгоднее продолжать продвигать меня как действующего чемпиона, а не Тома Аспиналла. Я фактически просто оставался на месте, ничего не делал, но выигрывал от этого — финансово это оказалось очень выгодно.

Джон Джонс

По словам бойца, он даже заработал больше, чем временный чемпион дивизиона Аспиналл.

Да, обидно, что наша весовая категория застопорилась, но это не моя вина. Я не управляю ситуацией. И помните: такого бойца, как я, нельзя просто так лишить титула. Я сам отдам его, когда решу.

Джон Джонс

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