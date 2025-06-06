Джон Джонс готов добровольно отказаться от титула UFC
Также американец назвал чемпионство без поединков финансово выгодным
около 3 часов назад
37-летний чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что готов оставить пояс добровольно. Об этом боец написал в социальной сети.
Американец объяснил, что уже давно обсуждал свои дальнейшие планы с руководством промоушена.
После боя в Нью-Йорке я почти не тренировался. UFC было выгоднее продолжать продвигать меня как действующего чемпиона, а не Тома Аспиналла. Я фактически просто оставался на месте, ничего не делал, но выигрывал от этого — финансово это оказалось очень выгодно.
По словам бойца, он даже заработал больше, чем временный чемпион дивизиона Аспиналл.
Да, обидно, что наша весовая категория застопорилась, но это не моя вина. Я не управляю ситуацией. И помните: такого бойца, как я, нельзя просто так лишить титула. Я сам отдам его, когда решу.
Джон Джонс завершил карьеру? Ответил его главный конкурент.
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