Джон Джонс: «Нганну еще может вернуться в UFC»
Дейна Уайт может принять Нганну обратно
24 минуты назад
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в интервью Sports Illustrated считает, что бывший боец промоушена Фрэнсис Нганну имеет шансы вернуться в октагон UFC.
Дэйна всегда доводит дела до логического завершения. Бизнес — важнее эмоций. Если Фрэнсис проявит себя сдержанно и конструктивно, он сможет без проблем вернуться в UFC. Дэйна не просто так один из лучших спортивных менеджеров в мире. И доходы говорят сами за себя — Нганну привлекает внимание фанатов. Уверен, что Дэйна будет заинтересован в его возвращении.
Напомним, Нганну покинул UFC в 2023 году и сосредоточился на боях за пределами промоушена, в частности в профессиональном боксе.
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