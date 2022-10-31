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Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер

Этот парень сам является выходцем из борьбы
MMA
31 октября 12:34
Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер
Ислам Махачев / Фото: usatoday.com

Бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) способен остановить тейкдауны чемпиона Ислама Махачева (23-1).

«Я сомневаюсь, что Ислам может перевести Майкла Чендлера на настил. Это мое мнение.

Я верю, что Майкл Чендлер может остановить тейкдауны. Более того, если Чендлер оступится и окажется снизу, то я верю, что он может вернуться на ноги, повернется к Махачеву лицом и начнет бой в нейтральном положении».

Напомним, Махачев в следующем бою будет защищать титул от чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски.


Карен Агабекян
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Теги

Чейл Соннен Ислам Махачев Майкл Чендлер

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