Макгрегор посоветовал Волкановски как побить Махачева
Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер
Этот парень сам является выходцем из борьбы
31 октября 12:34
Ислам Махачев / Фото: usatoday.com
Бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) способен остановить тейкдауны чемпиона Ислама Махачева (23-1).
«Я сомневаюсь, что Ислам может перевести Майкла Чендлера на настил. Это мое мнение.
Я верю, что Майкл Чендлер может остановить тейкдауны. Более того, если Чендлер оступится и окажется снизу, то я верю, что он может вернуться на ноги, повернется к Махачеву лицом и начнет бой в нейтральном положении».
Напомним, Махачев в следующем бою будет защищать титул от чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски.
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