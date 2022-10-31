Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер

Ислам Махачев / Фото: usatoday.com

Бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) способен остановить тейкдауны чемпиона Ислама Махачева (23-1).



Я верю, что Майкл Чендлер может остановить тейкдауны. Более того, если Чендлер оступится и окажется снизу, то я верю, что он может вернуться на ноги, повернется к Махачеву лицом и начнет бой в нейтральном положении».