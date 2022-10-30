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«Этот чувак – засранец». Гарбрандт вызвал на бой Диллашоу

Этот бой может стать третьим
MMA
30 октября 21:09
«Этот чувак – засранец». Гарбрандт вызвал на бой Диллашоу
Коди Гарбрандт / Фото: onnit
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Коди Гарбрандт (12-5) вызвал на третий бой соотечественника и также экс-чемпиона организации Ти Джея Диллашоу (17-5). 

Этот чувак – засранец. За 10 дней до нашего первого боя UFC отправил меня в Лас-Вегас, чтобы мне сделали эпидуральную анестезию спины, потому что я даже не мог ходить. Я не оправдывался и не плакал после того, как проиграл мошеннику. Организуйте мой бой с Ти Джеем. Допинг больше не спасет себя.


Ранее Диллашоу высказался по поводу Стерлинга.
Денис Седашов
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Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт

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