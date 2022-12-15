Гордон вызвал Пимблетта на реванш

Фото: UFC

Легковес UFC Джаред Гордон (19-6) в интервью MMA Fighting прокомментировал поражение в бою с Пэдди Пимблеттом (20-3) и вызвал того на реванш.



В первом раунде я травмировал лодыжку. Серьезно травмировал. Продолжал бить ногами, но к третьему раунду отталкиваться этой ногой было уже очень больно. Эта правая нога, в ней вся сила моих ударов. Что есть, то есть. Конечно, в боях получаешь травмы. Я знал, что я лучше Пэдди во всем. Блокировал его тейкдауны, валил его, контролировал, был лучше в клинче у сетки, наносил более чистые удары, очень хорошо бил ногами. Мог бы сделать пару вещей иначе, особенно в третьем раунде, но думал, что выиграл каждый раунд.

Даг Кросби слепой или что там с ним. Знаю, что другие парни тоже увидели этот бой иначе, но не понимаю, как кто-то мог отдать Пимблетту все раунды. Это невозможно. Это, наверное, одно из худших решений в истории, по крайней мере входит в топ-3. Я потерял много возможностей, денег и пару спонсоров, с которыми шли переговоры, но после поединка от них ничего не слышно. Поражение в моем рекорде. Каковы теперь у UFC планы на меня?.

Несмотря на все разногласия, я хотел бы провести реванш с тобой в Лондоне. Я не держу на тебя зла, на самом деле, ты мне очень нравишься. Мы можем снова подраться, чтобы развлечь толпу. Люди хотят этого, давай разберемся на твоей земле!»