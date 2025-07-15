Известная певица опубликовала фото полового органа Конора МакГрегора
Американская певица опубликовала личные сообщения от Макгрегора
около 2 часов назад
Американская певица Азелия Бэнкс шокировала публику, обнародовав интимные фотографии Конора Макгрегора, которые тот прислал ей.
В посте в социальных сетях она резко раскритиковала ирландского бойца UFC, назвав его действия недопустимыми. Бэнкс отметила, что Макгрегор якобы угрожал ей, чтобы она молчала о компрометирующих изображениях.
Рэперша также высмеяла его внешность и амбиции баллотироваться на пост президента Ирландии, посоветовав использовать солнцезащитный крем.
«Как ты вообще умудрился отправить мне фото своего перекошенного члена, а потом ещё и угрожать, чтобы я молчала? Это же просто нонсенс.
Как ты собирался домогаться меня с таким "инвентарём", а потом ещё и запрещать рассказывать об этом? Дорогой… Ты же вроде хочешь стать президентом Ирландии?»
Напомним, ранее Макгрегор был замечен на пляже с другой девушкой.
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