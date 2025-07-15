Олег Гончар

Американская певица Азелия Бэнкс шокировала публику, обнародовав интимные фотографии Конора Макгрегора, которые тот прислал ей.

В посте в социальных сетях она резко раскритиковала ирландского бойца UFC, назвав его действия недопустимыми. Бэнкс отметила, что Макгрегор якобы угрожал ей, чтобы она молчала о компрометирующих изображениях.

Рэперша также высмеяла его внешность и амбиции баллотироваться на пост президента Ирландии, посоветовав использовать солнцезащитный крем.

«Как ты вообще умудрился отправить мне фото своего перекошенного члена, а потом ещё и угрожать, чтобы я молчала? Это же просто нонсенс. Как ты собирался домогаться меня с таким "инвентарём", а потом ещё и запрещать рассказывать об этом? Дорогой… Ты же вроде хочешь стать президентом Ирландии?» Азелия Бэнкс

Напомним, ранее Макгрегор был замечен на пляже с другой девушкой.