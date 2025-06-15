Олег Гончар

14 июня 2025 года в Атланте на State Farm Arena прошел UFC on ESPN 69, где в главном бою Камару Усман (21-4) победил Хоакина Бакли (19-7) единогласным решением судей.

Усман доминировал, используя тейкдауны. В первом раунде он перевел Бакли в партер, нанеся рассечение. Во втором и третьем раундах Камару контролировал бой в партере, несмотря на попытки Бакли активизироваться в стойке. Четвертый раунд также прошел под диктовку Усмана. Лишь в пятом Бакли избежал перевода и нанес удары, но Усман выдержал.

Итогом боя стала победа Усмана: 49-46, 49-46, 48-47

Эта победа стала для Усмана второй подряд, укрепив его место в топ-5 полусреднего веса. Бакли потерпел первое поражение с 2023 года.