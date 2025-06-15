Камару Усман: «Я доказал, что всё ещё могу драться на высшем уровне»
Бывший чемпион UFC отметил силу Бакли и поблагодарил соперника за бой
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, нигериец Камару Усман, прокомментировал свою победу над Хоакином Бакли.
«Я чувствую себя хорошо. Долго не выходил в клетку, так что мне нужно было снять этот груз. Я знаю, что до сих пор могу выступать на самом высоком уровне. Когда дерешься с молодым, талантливым и агрессивным соперником, важно полагаться на свои навыки и опыт — именно это я сегодня и сделал. Хотелось бы действовать активнее, но со временем это придет.
Я ожидал, что он будет очень жестким. Бакли — действительно талантливый боец. Я уважаю всех, кто выходит в клетку, потому что знаю, сколько усилий нужно, чтобы подготовиться к бою, особенно против такого опытного соперника, как я. Так что благодарю его за то, что он показал в этом поединке».
Напомним, Усман одержал победу единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC on ESPN 69.
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