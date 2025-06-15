Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, нигериец Камару Усман, прокомментировал свою победу над Хоакином Бакли.

«Я чувствую себя хорошо. Долго не выходил в клетку, так что мне нужно было снять этот груз. Я знаю, что до сих пор могу выступать на самом высоком уровне. Когда дерешься с молодым, талантливым и агрессивным соперником, важно полагаться на свои навыки и опыт — именно это я сегодня и сделал. Хотелось бы действовать активнее, но со временем это придет.

Я ожидал, что он будет очень жестким. Бакли — действительно талантливый боец. Я уважаю всех, кто выходит в клетку, потому что знаю, сколько усилий нужно, чтобы подготовиться к бою, особенно против такого опытного соперника, как я. Так что благодарю его за то, что он показал в этом поединке».