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Каннонир хочет заменить Косту в поединке с Уиттакером на турнире UFC 284

Ранее американец уже дрался с экс-чемпионом промоушена
MMA
22 декабря 20:39
Каннонир хочет заменить Косту в поединке с Уиттакером на турнире UFC 284
Джаред Каннонир / Фото - mmafighting
Экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе американец Джаред Каннонир (16-6) заявил, что готов заменить бразильца Пауло Косту (14-2) в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером (24-6) на турнире UFC 284.

Цитирует Каннонира sportskeeda.com.

«Черт побери, я раньше никогда не был в Австралии. Я бы с удовольствием поехал туда и снова подрался бы с Робертом. Надеюсь, что в этот раз я сделаю свою работу».


«Я не понимаю, почему UFC не ищет замену. Не знаю, возможно, Роберт не хочет спешить. Я имею в виду, что это его решение. Может быть, он хочет взять более длинную паузу. Так как Уаттакер не заполучил бой с Костой, то, вероятно, он желает продлить отдых, устроить действительно сумасшедшие каникулы».


Ранее стало известно о срыве боя Уиттакера против Косты, который должен был состояться 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Отметим, что Каннонир уже дрался с Уиттакером в октябре 2020 года на турнире UFC 254 и проиграл единогласным решением судей.



Владимир Кириченко
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Джарред Каннонир Роберт Уиттакер Пауло Коста

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