Харрисон стала новой чемпионкой UFC после победы над Пеньей.

Олег Гончар

В со-главном бою турнира UFC 316, который состоялся в Ньюарке (США), американка Кайла Харрисон (19-1) отобрала титул чемпионки женского найлегчайшего дивизиона у соотечественницы Джулианны Пеньи (12-6).

Харрисон, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо, доминировала благодаря своим борцовским навыкам. В первом раунде она успешно провела тейкдаун, контролируя Пенью в партере.

Затем Джулианна нарушила правила, нанеся два запрещенных апкика, за что получила штраф в виде снятия одного очка. Во втором раунде Кайла повторила сценарий, перевела бой в партер и на последних секундах заставила Пенью сдаться, применив болевой прием.

Это был третий бой Харрисон в UFC. Ранее она одолела Холли Холм и Кейтлен Виейру.

Напомним, на этом турнире Мераб Двалишвили задушил Шона О'Мэлли.