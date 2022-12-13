Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»

Ивент состоится 21 января в Рио-де-Жанейро
MMA
13 декабря 07:59
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
Джамал Хилл / Фото - fansided.com
7-й номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC американец Джамал Хилл (11-1) в Instagram отреагировал на решение организации сделать ему поединок за титул против бразильского ветерана ММА Гловера Тейшейры (33-8).

«Через шесть недель король будет коронован».




Титульный поединок состоится в рамках турнира UFC 283 21 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, что 11 декабря за вакантный пояс в полутяжелом дивизионе дрались Ян Блахович и магомед анкалаев. Бой закончился вничью раздельным решением судей.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джамал Хилл Гловер Тейшейра

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тейшейра и Хилл оспорят вакантный титул в полутяжелом дивизионе на турнире UFC 283
Тейшейра и Хилл оспорят вакантный титул в полутяжелом дивизионе на турнире UFC 283
MMA
11 декабря 11:24
Поединок Чендлер – Фергюсон завоевал приз «Нокаут года» по версии World MMA Awards
Поединок Чендлер – Фергюсон завоевал приз «Нокаут года» по версии World MMA Awards
MMA
09 декабря 17:51
Стало известно, кто выйдет в октагон с победителем поединка анкалаев – Блахович
Стало известно, кто выйдет в октагон с победителем поединка анкалаев – Блахович
MMA
08 декабря 09:58

Новости: MMA

Гордон вызвал Пимблетта на реванш
Гордон вызвал Пимблетта на реванш
10:58
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
14 декабря 15:42
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
13 декабря 20:58
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
13 декабря 18:19
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
13 декабря 18:00
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
13 декабря 12:28
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
13 декабря 09:00
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
13 декабря 07:59
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
12 декабря 16:47
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости