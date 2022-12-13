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Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
Ивент состоится 21 января в Рио-де-Жанейро
13 декабря 07:59
Джамал Хилл / Фото - fansided.com7-й номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC американец Джамал Хилл (11-1) в Instagram отреагировал на решение организации сделать ему поединок за титул против бразильского ветерана ММА Гловера Тейшейры (33-8).
«Через шесть недель король будет коронован».
Титульный поединок состоится в рамках турнира UFC 283 21 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Напомним, что 11 декабря за вакантный пояс в полутяжелом дивизионе дрались Ян Блахович и магомед анкалаев. Бой закончился вничью раздельным решением судей.
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