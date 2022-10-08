«Война в Украине – это для спасения людей на Донбассе, которых бомбили». Что ты употребляешь, Монсон?
«Хочу, чтобы россия победила в этом противостоянии как можно быстрее». Монсон продолжает бредить
Ветеран ММА не хочет воевать в Украине на стороне рашистов
08 октября 17:41
Джефф Монсон / Фото - FacebookАмериканский ветеран ММА, имеющий российское гражданство, Джефф Монсон, в интервью местным СМИ заявил, что не хотел бы принимать участие в частичной мобилизации в оркостане.
«Я надеюсь, что меня не призовут. Думаю, каждый надеется на то, что его не призовут. Хочу, чтобы россия победила в этом противостоянии как можно быстрее. Я люблю эту страну, она многое сделала для меня. Это мой дом, дом моих детей, моей жены. Если все мы будем жить здесь и скажем: «Нет», то кто будет защищать страну. Но если меня призовут, я пойду».
Напомним, Монсон поддержал полномасштабное вторжение россии в Украину, повторив мифы российской пропаганды о том, что ВСУ в последние годы якобы все время бомбили Донбасс.
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