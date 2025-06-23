Купер: «Нганну не простил UFC — он останется в PFL»
Фрэнсис Нганну не забыл, кто был с ним в трудное время
28 минут назад
Джьюи Купер, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну, уверен, что его подопечный не вернется в самую престижную ММА-организацию мира. Его слова приводит Online Slots.
Не вижу никаких шансов на то, что Фрэнсис снова будет драться в UFC. Другие тренеры могут думать иначе, но я этого не представляю. Если и возможно какое-то партнерство — то только в формате совместного промоушена с PFL.
Нганну ответил, вернется ли он в UFC.
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